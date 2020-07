Kordiš je Vrtovcu, ki je konec maja na televiziji Nova24TV napovedal zakonsko podlago za prihod Uberja v Slovenijo, očital, da želi pripeljati "eno najbolj brezsramnih, izkoriščevalskih korporacij, znano po kratenju delavskih pravic, nelojalni konkurenci ostalim prevoznikom in utajevanju davkov". Dodal je, da platforma ne zaposluje nobenega od svojih voznikov, ne nudi jim nikakršnih delavskih pravic, ne zagotavlja jim nobenih delovnih pogojev, nobenih delovnih sredstev. Zanimalo ga je, kako bodo na ministrstvu zagotovili, da bo Uber davčno v enakem položaju kot ostali prevozniki.

Vrtovec je dejal, da je cilj ministrstva izboljšanje mobilnosti prebivalstva in da je Uber samo ena izmed aplikacij, ki deluje v svetu in zasledujejo ta cilj. Osebni prevoz na klic, kot ga opredeljuje veljavni zakon, torej avtotaksi, neprofesionalnim voznikom s svojimi vozili ne omogoča prevoza potnikov - najema vozila z voznikom, je dejal minister.

Za izboljšavo mobilnosti

"Z vpeljavo storitve najema vozila z voznikom bi država zagotovo izboljšala mobilnost oseb, predvsem na območjih, kjer je avtotaksi težko dostopen, ponudba javnega prevoza pa šibka. In če bi imeli aplikacije, ki delujejo kot npr. Uber, bi lahko nekdo iz kraja na podeželju, kjer nima možnosti, da gre na avtobus ali na vlak, niti nima možnosti osebnega prevoza, lahko koristil tovrstno aplikacijo," je dejal Vrtovec.

Dodal je, da bo imela rešitev, ki bo v vladni obravnavi jeseni, "vse komponente, da preprečimo, na primer, nelojalno konkurenco, da ne prihaja do različnih izkoriščanj voznikov, da bodo vozniki in tudi potniki pravilno zavarovani, se pravi, da ne bo dela na črno in neplačevanja davkov oziroma bo vzpostavljen nadzor nad transakcijami, in ravno to je ta digitalizacija".

Kordiš je dejal, da specifika Uberja ni digitalizacija. "Specifika Uberja je, da je še bolj tiranski do svojih šoferjev, še bolj izkoriščevalski do davčnih sistemov držav, v katerih deluje, kot vsi ostali. Uber bi že danes lahko prišel v Slovenijo, če bi bil pripravljen taksi prevoze opravljati pod enakimi pogoji, kot jih opravljajo vsi ostali prevozniki. Pika. Že danes bi to lahko naredil, ampak tega noče. In zakonodaja, ki jo pripravljate na ministrstvu, ni nič drugega kot popolna deregulacija avtotaksi prevozov," je bil kritičen.

Minister je dejal, da ne sme prihajati do izkoriščanj ne delovne ne davčne zakonodaje, to morajo preprečevati različne inšpekcijske službe.

Kordiš je predlagal, da DZ o odgovoru ministra opravi splošno razpravo. DZ bo o predlogu glasoval v torek.