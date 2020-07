Kot piše v predlogu nominacije, je ansambel še danes prepoznaven po vsej Evropi. Njihova polka Na Golici največkrat predvajana instrumentalna skladba na svetu, njihov opus pa zajema 120 plošč in kaset v nakladi več kot 30 milijonov.

»Avseniki veljajo za začetnike novega žanra narodnozabavne glasbe v srednji Evropi. O njihovi kakovosti govorijo številna mednarodna priznanja in nagrade. Brata Vilko in Slavko sta sodila med tiste glasbene ustvarjalce, katerih glasbene stvaritve so segle v srca milijonov poslušalcev. Spričo svoje preprostosti in svežine je glasba bratov Avsenik najprodornejši izraz slovenskosti izven domovine. Mnogi njuni napevi so ponarodeli,« navaja nominacija.

Dodaja tudi, da so Avseniki ustvarjali glasbo v zgodovinskem trenutku, ko je bila Evropa še pod vtisom vojnih grozot in so bili optimizem, radost, povezovanje in prijateljstvo še posebej pomembni. »Avseniki so v svoji glasbi udejanjili vse vrednote začetnikov evropskega povezovanja. Avsenikove skladbe danes pogosto slišimo na kulturnih dogodkih, v športnih dvoranah in različnih prireditvah po vsem svetu. V domačem kraju Slavka in Vilka, v Begunjah na Gorenjskem, je danes predstavljena bogata muzejska zbirka, posvečena ansamblu. Avsenikova tradicija se nadaljuje tudi v naslednje generacije.«

Na pobudo evropske poslanke Romane Tomc so se nominaciji pridružili Milan Zver, Franc Bogovič, Ljudmila Novak, Milan Brglez, Irena Joveva, kandidaturo pa podpira tudi Tanja Fajon, so še sporočili iz omenjene politične skupine.

Nagrado državljan Evrope podeljuje Evropski parlament projektom, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje, pa tudi vrednote listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Dobitniki bodo znani konec leta.

Med dosedanjimi dobitniki so Boris Pahor, Drago Jančar, Tomo Križnar, Evgen Bavčar in Alojz Rebula.