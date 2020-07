Voznika kombija so policisti ovadili zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Tujce, 17 državljanov Bangladeša in tri državljane Pakistana, ki jih je avstrijski državljan prevažal v kombiju, pa so policisti po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, so še sporočili.

Podlehniški policisti so v petek popoldne ustavili dva osebna avtomobila poljskih registrskih tablic, v katerih sta državljana Uzbekistana skupaj z belgijsko državljanko prevažala 17 migrantov različnih narodnosti. Vse tri so zaradi pomoči pri prepovedanem prehajanju meje pridržali, dežurni preiskovalni sodnik pa je zoper njih odredil pripor.

V Podlehniku prijeli tri vodiče s 17 migranti

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, so policisti na podlagi odredbe sodišča pri njih opravili hišno preiskavo najetega stanovanja in preiskavo obeh vozil.

V enem od vozil so v predalu sopotnikovega sedeža našli plinsko pištolo, last belgijske državljanke, ki pa zanjo ni imela ustrezne orožne listine oziroma dovoljenja za posest orožja. Orožje so ji zato zasegli in ji bodo v t.i. hitrem postopku izdali odločbo o prekršku.

Med 17 prebežniki je bilo deset državljanov Afganistana, šest državljanov Bangladeša in en državljan Pakistana. Vsi so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito, zato so jih odpeljali v azilni dom, kjer so jim odredili karanteno.