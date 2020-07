Skupaj so opravili kontrole 405 motoristov in mopedistov. Odkrili so 118 kršitev cestno prometnih predpisov. Od 178 preizkušenih z alkotesti jih je 12 vozilo pod vplivom alkohola. Trije motoristi so vozili pod vplivom prepovedanih drog, so ugotovili policisti. 30 voznikov oziroma sopotnikov motornih koles in mopedov pri vožnji ni uporabljajo zaščitne čelade.

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vožnjo so štirim voznikom zasegli motorna kolesa in mopede. »Zaskrbljujoče je tudi obnašanje kolesarjev v cestnem prometu. To poletje skorajda ni dneva, da ne bi poročali o njihovih poškodbah,« so navedli policisti.

V zadnjem tednu so pri kolesarjih zaznali 79 prekrškov. Od 47 kolesarjev preizkušenih z alkotesti, jih je sedem kolesarilo pod vplivom alkohola. Najpogostejše kršitve kolesarjev so bile vožnja po napačni strani vozišča, vožnja z neprilagojeno hitrostjo in vožnja preblizu desnemu robu vozišča.

Policisti opozarjajo, da so posledice prometnih nesreč pri voznikih enoslednih vozil pogosto zelo hude. »Lani sta na našem območju v prometnih nesrečah umrla dva kolesarja in trije vozniki motornih koles. Poskrbimo, da bo letos drugače,« še pozivajo na PU Celje.