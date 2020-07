Včeraj v gorah tri helikopterska reševanja

Posadka policijskega helikopterja in ekipa za reševanje v gorah sta včeraj trikrat poleteli na pomoč planincem. Posredovali sta na območju Prisojnika, Konjskega prevala in na Voglu. Pri Policijski upravi Kranj svetujejo v gorah previdnost, pravilno izbiro ture glede na zmožnosti in ustrezno pripravo na pot.