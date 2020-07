Vzrok požara, ki je v nedeljo zjutraj izbruhnil na 257 metrov dolgi amfibijski ladji Bonhomme Richard v vojaški bazi v San Diegu, še ni znan, prav tako ne razsežnost škode, ki jo je ogenj čez ves dan povzročil na njej. Najverjetneje je izbruhnil v enem od skladišč tovora z opremo in vozili, lokalni časnik San Diego Union-Tribune povzema navedbe admirala Philipa Sobecka. Enaindvajset poškodovanih, od tega štirje civilisti, ostali pa marinci, so prepeljali v bolnišnice, a življenje nobenega ni bilo ogroženo. Povečini so se zastrupili z dimom.





Ob izbruhu požara okoli devete ure zjutraj je bilo na krovu 160 mornarjev, nekatere priče so poročale o manjši eksploziji. Kakšnih 150 gasilcev je požar skušalo obvladati z doka in s čolnov ob ladji, proti večeru so se jim v boju z ognjem pridružili helikopterji in marinci na ladji, posebno usposobljeni za gašenje požarov. Gost dim črne, sive in bele barve se je več sto metrov visoko vil ves dan, zaradi česar so okoliškim prebivalcem svetovali, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Nevarnosti izgorevanja nevarnih odpadkov sicer ni bilo, saj so po navedbah admirala Sobecka goreli papir, krpe in ostali nenevaren material, na milijone litrov goriva pa da je daleč stran od ognjenih zubljev. Za vsak slučaj so iz bližine umaknili dva rušilca.

Kakšna škoda je nastala na vojaški ladji, zaenkrat ni znano, je pa Sobeck prepričan, da se jo bo dalo popraviti in ladjo sčasoma vrniti nazaj na morje. Bonhomme Richard je sicer v San Diegu zasidrana že vse od leta 2018, ko se je po šestih letih vrnila z Japonske. Pred nesrečo so na njej potekala vzdrževalna dela.