Uefa je 14. februarja angleškega prvaka lanske sezone kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja v tekmovanjih pod njenim okriljem, ker je komisija za nadzor financ v poslovanju kluba med letoma 2012 in 2016 ugotovila resne kršitve pravil licenciranja in finančnega fair playa. Kršitve je komisija ugotovila tudi pri pokroviteljstvih.

Obenem je Uefa klubu očitala še nezadostno sodelovanje pri preiskavi in mu poleg dveletne prepovedi naložila še plačilo kazni v višini 30 milijonov evrov.

Vodstvo Manchester Cityja je obtožbe zanikalo, zato se je odločilo za pritožbo na Cas. Cas je na daljavo ob zaslišanjih prek videokonferenc od 8. do 10. junija obravnaval pritožbo ManCityja, ta čas pa drugouvrščene ekipe premier league, na odločitev Uefe in sprva sporočil, da bo odločitev podal sredi julija.

Danes je Cas v celoti odpravil dveletno kazen prepovedi nastopanja Cityja v evropskih tekmovanjih in ne le to. Cas je obenem tudi krepko znižal finančno kazen za angleški klub s 30 na deset milijonov evrov.

Na odločitev so se že odzvali tako v taboru Manchester Cityja kot Uefe. Pri Cityju so zapisali, da čeprav klub in njegovi pravni svetovalci še niso v celoti pregledali odločitve Casa, je ta »zgolj potrditev položaja kluba in dokazov, ki jih je klub predstavil na Casu.«

Medtem pa so pri Uefi v odzivu zapisali, da so se seznanili z odločitvijo arbitražnega sodišča za šport o znižanju kazni, ki jo je Manchester Cityju izrekla neodvisna komisija za finančni nadzor Uefe zaradi domnevnih kršitev predpisov o licenciranju in finančnem fair playu.

»Uefa ugotavlja, da je Cas po zaslišanjih in preučitvi dokumentov ugotovil, da ni zadostnih dokazov, ki bi podprli vse sklepe Uefine finančne komisije in da so številne domnevne kršitve že zastarale zaradi petletnega časovnega obdobja, predvidenega v Uefinih uredbah,« so zapisali pri krovni evropski nogometni zvezi, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin.

Ob tem so pri Uefi dodali, da je finančni fair play v zadnjih letih igral pomembno vlogo pri zaščiti klubov in jim pomagal postati finančno vzdržen, tako da Uefa in Evropsko združenje klubov Eca ostajata zvesta svojim načelom.

Iz Casa so danes še sporočili, da bodo celotno odločitev objavili v naslednjih dneh.