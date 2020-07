V Hrastniku so bili v petek obveščeni, da je bil pri eni od zaposlenih test pozitiven. Kot je povedal direktor doma Drago Kopušar, so se takoj povezali s pristojno epidemiologinjo in domskim zdravnikom ter določili osnovne ukrepe za organizacijo dela in življenja v domu.

Delavko so takoj izločili iz delovnega procesa, pri vseh stanovalcih in delavcih pa spremljajo zdravstveno stanje. Kot je dejal Kopušar, so razmere trenutno stabilne. Čez vikend so pri stanovalcih, pri katerih je prišlo do sprememb počutja ali povišanja temperature ter tistih, ki so bili z njimi v sobi, odvzeli najmanj 13 brisov, trenutno pa še čakajo na rezultate.

Do nadaljnjega so v hrastniškem domu prepovedani obiski in vse aktivnosti, stanovalci pa se morajo zadrževati v svojih sobah oziroma v svojem nadstropju.

V DSO Metlika so ob začetku epidemije med prvimi odkrili okužene stanovalce in zaposlene, zato so ob pojavu nove okužbe v občini zelo previdni. V nedeljo so tako do preklica ukinili obiske, so zapisali na svoji spletni strani.

Po podatkih DSO so sicer imeli tam med 6. marcem in 4. junijem z novim koronavirusom okuženih skupaj 54 stanovalcev, od katerih jih je za posledicami covida-19 v navedenem obdobju umrlo 16. Po njihovih informacijah je zbolelo tudi 15 zaposlenih, zadnji pozitiven bris pa so v metliškem domu starejših zabeležili 18. maja.

Sredi maja so v DSO Metlika vnovič omogočili obiske, 9. junija pa so spet začeli sprejemati nove stanovalce. Dom sicer premore nekaj več kot 170 mest.