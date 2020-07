Med podpisniki poziva, v katerem pozdravljajo današnji obisk predsednikov Slovenije in Italije Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle v Trstu, sta tudi Marko Sosič in Claudio Magris, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Skupina javnih osebnosti v pozivu svari pred skušnjavo, da bi se zaprli znotraj državnih meja oziroma da bi simbolni zidovi znova postavili nasproti različne skupnosti v Trstu na osnovi jezikovne in narodne pripadnosti, Ansa povzema pisanje tržaškega časnika Il Piccolo.

Toliko bolj je to pomembno prav v Trstu, kjer si slovenska in italijanska skupnost delita dolgo zgodovino skupne republike, so dodali pisci poziva. V javnem pismu izražajo tudi upanje, da bo prenos Narodne in študijske knjižnice v ulico Filzi spodbudil vodstvo tržaških mestnih muzejev, da v njej skupaj s soudeleženimi državami pripravi posebno razstavno sekcijo, namenjeno zgodovinski prisotnosti slovenskega, hrvaškega in srbskega življa na območju tržaške občine.

Želja avtorjev pisma je, da bi današnji dan postal zgodovinski dan skupne gradnje Evrope. Pobudo za javno pismo, tako Il Piccolo, so dali nekdanji senator v rimskem parlamentu Miloš Budin, profesor Paolo Segatti in Ravel Kodrič, sopodpisali pa so jo med drugimi vidna predstavnica slovenske skupnosti v Italiji Stanka Hrovatin, tržaški zgodovinar Raoul Pupo, predsednik srbske mladinske kulturne zveze Ilja Janković in filologinja Marija Mitrović, še navaja Ansa.

V Trstu bo ob navzočnosti predsednikov obeh držav in več ministrov Slovenije in Italije danes, ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, podpisan dokument, s katerim bo ta znova formalno prešel v last slovenske manjšine. Vrnitev pred sto leti v Trstu požganega Narodnega doma slovenska stran označuje za simbolno dejanje sprave v evropskem duhu, pomembno za prihodnje odnose med Slovenijo in Italijo.

Predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella, bosta pred slovesnostjo v Trstu položila vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim obeležjem na bazoviški fojbi, čemur nekateri nasprotujejo, napovedani so bili tudi protesti.

Pahor in Mattarella bosta sicer danes Narodni dom tudi skupaj obiskala in se vpisala v zlato knjigo. Tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ki je bil kot otrok priča požaru, pa bosta izročila najvišji državni odlikovanji obeh držav.