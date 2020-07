Najnižje jutranje temperature bodo 7 do 12, na Primorskem do 16, najvišje dnevne danes od 21 do 25, na Goriškem in ob morju do 27 stopinj Celzija. V torek pa bo nekoliko topleje.

Obeti: V sredo bo delno jasno, predvsem popoldne občasno tudi pretežno oblačno. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad Alpami in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi priteka nad naše kraje razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v torek bo povečini sončno, več spremenljive oblačnosti bo v Alpah. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Napoved vpliva vremena na počutje: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ter razpoloženje ugoden.