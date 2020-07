Prestonova, ki je bila najbolj znana po filmskih vlogah v komedijah Dvojčka z Arnoldom Schwarzeneggerjem in Dannyjem DeVitom ter Jerry Maguire, nazadnje pa smo jo lahko gledali v filmu Gotti, je umrla za rakom na dojkah. Po besedah njenega moža Johna Travolte, s katerim je bila 57-letnica poročena od leta 1991, je z rakom bolehala zadnji dve leti.

»Vedno se bomo spominjali njene ljubezni in življenja. Vzel si bom nekaj časa, da bom v oporo svojim otrokom, ki so izgubili mamo, zato mi že vnaprej odpustite, če se nekaj časa ne bom oglasil,« je na instagramu zapisal Travolta.

Prestonovi in Travolti so se v zakonu rodili trije otroci. Dvajsetletna hči Ella, devetletni Benjamin in sin Jett, ki je preminil leta 2009, ko je imel 16 let.