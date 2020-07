V prvem krogu 28. junija je nacionalist Duda, ki ga podpira vladna stranka Zakon in pravičnost (PiS), dobil 43,5 odstotka, Trzaskowski, ki je velik zagovornik EU, pa 30,5 odstotka glasov.

Te predsedniške volitve mnogi razumejo kot referendum o konservativni revoluciji, ki jo že pet let na Poljskem iz ozadja vodi šef PiS Jaroslaw Kaczynski. Ker ima predsednik Poljske velike pristojnosti, med drugim lahko zavrne zakone, sprejete v sejmu, ter usmerja zunanjo in obrambno politiko, bi zmaga Dude na teh volitvah dejansko pomenila, da bo 71-letni Kaczynski še naprej imel vso oblast na Poljskem, vsaj do parlamentarnih volitev leta 2023. Tako bi lahko s svojo PiS dokončal projekt »neliberalne demokracije«, kar bi bila uveljavitev avtoritarne vlade po zgledu vladavine madžarskega premiera Viktorja Orbana.

Kaczynski si bo najbrž poleg sodstva poskušal podrediti še zasebne medije, nevladne organizacije in univerze. Poljska pa bi se tako s ponovno zmago Dude še bolj oddaljila od EU in njenih temeljnih demokratičnih vrednot. Zanimivo pa bo videti, kako bosta v času gospodarske krize in pandemije Kaczynski in PiS uresničevala svoj socialni program, potem ko sta, tudi zaradi gospodarske uspešnosti Poljske in velikih evropskih sredstev, v zadnjih letih precej izboljšala življenje nižjega sloja.