V Sofiji so tudi v soboto zvečer tisoči protestirali proti desnosredinski vladi premierja Bojka Borisova. Protestniki zahtevajo odstop predsednika vlade in generalnega državnega tožilca Ivana Geševa, ki mu očitajo zveze z oligarhi, zaradi česar naj bi namerno zavlačeval preiskavo korupcijskih povezav med predstavniki oblasti in gospodarskimi mogotci.

Povod za zadnje proteste sta bili hišni preiskavi v pisarnah dveh sodelavcev v kabinetu bolgarskega predsednika Rumena Radeva, ki so jima začasno vzeli prostost. Racije so kriminalisti izvedli zaradi dveh ločenih preiskav, eno zaradi suma korupcije, drugo zaradi izdaje državne tajnosti. Po hišnih preiskavah je na ulice glavnega mesta tudi v petek šlo več tisoč Bolgarov, po navedbah vladne stranke GERB naj bi protestniki policijo napadli s steklenicami, tako med policisti kot med demonstranti je bilo več ljudi ranjenih, 18 protestnikov so aretirali. Radev, ki ga podpirajo socialisti iz opozicijskih klopi, je prepričan, da za preiskavami stojita predsednik vlade in generalni državni tožilec, saj velja predsednik države za ostrega kritika vlade. V svojem televizijskem nagovoru je zdaj Radev tudi sam pozval vlado in generalnega tožilca k odstopu.

Protimafijski konsenz

»Mafijski značaj vlade je pripeljal do tega, da Bolgari vseh generacij in različnih političnih prepričanj združeni zahtevajo spoštovanje zakona,« je dejal Radev in dodal, da se v državi oblikuje protimafijski konsenz proti korupciji, ustrahovanju in izsiljevanju. »Bolgari imajo tega dovolj,« je dejal predsednik in poudaril, da manipulacije in nasilje ne morejo povrniti zaupanja prebivalstva v državne institucije. Vodja bolgarske socialistične stranke Kornelija Ninova je včeraj napovedala, da bo opozicija vložila nezaupnico vladi, in dejala, da je predsednik vlade Borisov v mafijsko-oligarhični navezi skupaj s svojo stranko in koalicijskimi partnerji.

Medtem ko je generalni državni tožilec Gešev predsednika države obtožil kršenja ustave, ker naj bi vršil pritisk na pravosodje, je Borisov zavrnil pozive k odstopu in v videoposnetku, ki ga je v soboto zvečer objavil na facebooku, zatrdil, da ostaja na čelu vlade izključno zaradi občutka odgovornosti. Predsednik vlade je svaril, da se gospodarstvu in bolgarskemu proračunu zaradi koronavirusa obetajo grozljivi meseci in leta, in če bodo socialisti prevzeli oblast, je dejal Borisov, bo država razpadla. Premier je tudi spomnil, da se že spomladi naslednje leto njegovi vladi izteče mandat in bodo Bolgari lahko na parlamentarnih volitvah odločali, komu bodo zaupali oblast.

Bojko Borisov, ki je z nekaj premori predsednik vlade že od leta 2009, je zaradi očitkov korupcije in množičnih protestov ob podražitvi energije moral prvič odstopiti že leta 2013, a se je po volitvah in spodleteli koaliciji socialistov s stranko turške manjšine, spet vrnil na čelo vlade. Po zadnjih volitvah maja 2017 je sestavil koalicijo z nacionalistično in skrajno desno zvezo političnih strank Združeni patrioti in si zagotovil podporo desne populistične stranke Volja.