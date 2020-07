Država je vendarle začela reševati embalažni kaos ter omogočila odvoz nepreglednih kupov odpadne embalaže, ki se že leta kopičijo na dvoriščih komunalnih podjetij od Maribora do Kopra, od Slovenske Bistrice do Kočevja. Do konca minulega meseca naj bi se po oceni ministrstva za okolje po vsej državi nabralo skoraj 42.000 ton odpadne embalaže. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je tako do minulega tedna podpisal 54 tako imenovanih tripartitnih pogodb ter s tem dal zeleno luč za odvoz slabih dveh tretjin nakopičene odpadne embalaže, kar je skoraj 32.500 ton. Vrednost podpisanih pogodb je dobrih 5 milijonov evrov.

Največji del bo prevzel Kostak Največji delež odpadne embalaže, in sicer dobrih 12.600 ton, bo prevzel in odpeljal Kostak, sledijo Surovina, ki bo prevzela in odpeljala skoraj 6500 ton, Simbio, ki bo prevzel dobrih 5000 ton, 3500 ton pa bo prevzel še Saubermacher Slovenija, so sporočili z okoljskega ministrstva. Prevzeto embalažo bodo izbrani izvajalci odpeljali v sortirnice, kjer bodo ločili posamezne frakcije. »Reciklabilni materiali bodo posredovani v končno predelavo, nereciklabilni del pa pretežno v termično obdelavo,« so zapisali na ministrstvu. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo so medtem že pred meseci opozorile, da je reciklabilnega dela oziroma uporabne embalaže v teh kupih le neznatni delež. Odpadna embalaža namreč na dvoriščih komunalnih podjetij ni bila nakopičena le od letos, pač pa je del tudi od lani in predlani. V embalaži so bili nekdaj ostanki hrane, zato so se pozneje v kupih zaredili podgane in drugi glodalci. Če bi vse to odpeljali v sortirnice, bi se glodalci prenesli še tja, zato bi bilo treba obrate kasneje deratizirati in dezinficirati. Ta odpadna embalaža je realno primerna le še za sežig, so prepričani v družbah za ravnanje z odpadno embalažo.