Tik pred zdajci izbrani znanstveniki, ki bodo bedeli nad milijoni

Svet za znanost in tehnologijo je tik pred zdajci izbral kandidate za člane znanstvenega sveta Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Kdo so člani tega organa, je pomembno, saj sodelujejo pri razdeljevanju 180 milijonov evrov, ki so na leto namenjeni slovenski znanosti. Nov mandat naj bi začeli danes.