Koronavirus je vljudno zaprosil vse zbrane za besedo. Vse glave preostalih virusov so se obrnile proti koronavirusu in mu prisluhnile. Koronavirus je na začetku svojega govora nekoliko zakašljal in zelo sramežljivo pogledal po zbrani množici virusov. Še nikoli ni nastopil pred tolikšno množico zbranih. Bil je relativno mlad virus, seveda brez govorniške prakse, zelo neizkušen in plah. Vsem zbranim je deloval zelo utrujeno gleda na svojo starost. Mnogi njegovi znanci, zbrani na letni virusni konferenci, so bili tik pred upokojitvijo, pa so kljub temu po videzu delovali bolj mladostni in z mnogo več energije od njega.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi je prešel k bistvu svojega govora. Takoj na začetku je izpostavi, da s takim tempom ne more več kakovostno opravljati funkcije virusa. Vse navzoče je seznanil, da se je po tehtnem razmisleku trdno odločil, da se umakne s položaja aktivnega virusa in da si bo nekaj let vzel čas za počitek in za premislek, kako, kdaj in če sploh bo aktiven v javnem življenju. Tega, kar se mu je pripetilo, si ni predstavljal niti v najgroznejših sanjah. Z nastopom funkcije aktivnega virusa je bil seznanjen z množico nalog, ki so bile pred njim. To, da so prav njega določili za discipliniranje in ustrahovanje vseh ljudi (oziroma gostiteljev) na svetu, mu ni nihče omenil niti z eno besedo. Rekel je, da je sam osebno zelo prizadet in žalosten, da so mu to zamolčali in to perverzno nalogo dobesedno »razvirusitili«. Izjavil je, da se počuti zlorabljenega in da zahteva, da na današnji konferenci določijo novega virusnega kandidata, ki bo prevzel to zahtevno funkcijo discipliniranja. Še enkrat je poudaril, da človeka narediti bolnega ali pa človeka iz dneva v dan disciplinirati ter ga držati v negotovosti, ni eno in isto. Z njegovo prošnjo so se navzoči strinjali. V roku dveh ur so že izvolili novega kandidata za ustrahovanje in discipliniranje ljudi, ki je požel ogromen aplavz navzočih. Koronavirus pa si je vidno oddahnil in sproščeno odšel novemu življenju naproti.

Seveda vas zanima, kateri virus je prevzel to nehvaležno delo. Vam naj izdam zdaj? Ali pa morda drugič? Ne vem, nimam preveč zanesljivih in potrjenih informacij. Morda bi se raje obrnili na Jelka Kacina. On je gotovo seznanjen s potekom volitev in njegove informacije so merodajne. Ampak vam vseeno čisto po tihem prišepnem – nekaj se šušlja o virusu prašičje gripe ali pa…

Drejica Teslak, Murska Sobota