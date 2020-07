»Čakal me je pred vhodom v blok, mi sledil do stanovanja, stopil vanj in me udaril po glavi. Ob tem je kričal 'money, money, money' (denar, op. p.),« je o srečanju s 35-letnim Mehmedom Mahmutovićem, osumljenim nasilnih ropov, posilstva in spolnega napada petih prostitutk, v preiskavi lani povedala ena od njegovih domnevnih žrtev. Ker Španke kriminalistična policija ni uspela najti niti s pomočjo Interpola, je v petek ni bilo mogoče zaslišati. Zato je sodnica Polona Herman prebrala njeno izpovedbo iz preiskave. Povedala je, da se je z moškim za srečanje dogovorila prek SMS-sporočila, v stik sta prišla zaradi oglasa njenih storitev na spletni strani SloEscort. Moški je bil nasilen, brcal jo je, vlekel za lase, nato izvlekel pištolo in ji jo pristavil na glavo. Agresivnost se je stopnjevala, ko mu je dala zgolj kakih 200 evrov, več v torbici ni imela. »Takrat me je z orožjem zelo močno udaril po glavi, me tresel in še naprej tepel. Mislim, da sem padla v nezavest, bila sem omotična, iz ustnice mi je tekla kri,« je pripovedovala preiskovalni sodnici.

Moški, ki je močno zaudarjal po alkoholu, jo je udarjal tako močno, da ji je izbil enega od zob, nato se ji je s kolenom še naslonil na vrat. »Vedela sem, da mu moram dati še nekaj denarja, sicer me bo ubil. V dnevni sobi sem imela kuverto z gotovino, ki sem ju jo dala,« je še dodala. Skupno mu je izročila kakih 1400 evrov. Takrat je na vhodna vrata prišel njen prijatelj, a v stanovanje ni mogel, ker naj bi bil z notranje strani zaprt zapah. »Danijel, ubil me bo, prosim, pomagaj,« je rotila prijatelja, napadalec jo je nehal tepsti in mirno zapustil prizorišče. Tri dni je preživela v bolnišnici, najbolj jo je bolel prsni koš, v katerem je bolečine čutila še mesece po napadu. Bila je zabuhla, zatečena, polna modric, na ustnici je dobila dva šiva. Med pregledom albuma s fotografijami potencialnih napadalcev na policiji pozneje ni prepoznala nikogar, je pa izbrala fotografijo moškega, ki se ji je po obraznih potezah zdel najbolj podoben napadalcu. »Ker me je nenehno tepel, nisem imela veliko časa za opazovanje, kako je moški videti,« je pojasnila lani.