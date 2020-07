Sprehajalci si lahko na Krakovskem nasipu že vrsto let ogledujejo različne fotografske razstave, ki jih praviloma na ogled postavijo za nekaj mesecev. Pred dnevi so odprli novo z naslovom Duševno zdravje – zdrav življenjski slog skozi oči fotografov, s katero želi Nacionalni inštitut za javno zdravje promovirati pomen duševnega zdravja in program MIRA, v katerem je zapisana resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja med letoma 2018 in 2028. Fotografije so posneli dijaki tretjega letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. »Nekatere fotografije so spontane, druge bolj koncipirane,« je povedal mentor Uroš Acman.

Dijaki naj bi na ta način pripomogli k temu, da bo skrb za duševno zdravje pritegnila pozornost mimoidočih in morda sprožila razmislek o stigmi, ki je, kot pravi vodja programa MIRA Jožica Maučec Zakotnik, še vedno velika. »Težave v duševnem zdravju so bile od nekdaj nekaj, česar se je treba izogibati in kar je treba skriti pred javnostjo. Iz tega izhaja tudi institucionalizacija v psihiatričnih bolnišnicah in zavodih,« pravi Jožica Maučec Zakotnik in dodaja, da lahko duševne stiske v vsakem trenutku prizadenejo vsakogar od nas.

Opozarja, da je pismenost na tem področju izredno nizka, dostopnost do služb in storitev na primarni ravni in v skupnosti pa slaba. »V Sloveniji 2,21 odstotka prebivalcev, starejših od 15 let, išče pomoč psihologa, psihoterapevta ali psihiatra, kar je dvakrat manj kot v Evropski uniji,« pravi in dodaja, da je po drugi strani breme duševnih stisk in samomorov za državo večje kot seštevek bremena bolezni dihal, prebavil in sladkorne bolezni. Znaša osem odstotkov bremena vseh bolezni in 4,1 odstotka BDP.

Smernice v programu MIRA so začrtane tudi na temo odpravljanja stigme in diskriminacije, izboljšanja dostopnosti storitev v lokalnem okolju ter bivanja ljudi z duševnimi stiskami v skupnosti. Pa se program tudi izvaja? »Program delno poteka, a daleč od tega, kar bi moralo biti. Tesno bi morala sodelovati vsaj ministrstva za zdravje, za delo, družino in socialne zadeve ter za šolstvo. Tega sodelovanja od sprejema programa doslej ni bilo,« pravi in dodaja, da je mogoče program uresničiti le, če se vključijo vsi akterji, pravzaprav celotna družba, da bi na dolgi rok prišlo do korenitejših sprememb.

Za zdaj jim je uspelo vzpostaviti deset centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in deset od predvidenih 26 za odrasle, za kar pa so potrebovali dve leti. Želijo si namreč, da bi Slovenija izbrala pot stran od institucij in k skupnosti.