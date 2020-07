Rodila se je v družini, kjer je bila glina doma že skoraj 70 let, vendar si kot otrok ni predstavljala, da bo kdaj imela kozmetično linijo glinenih izdelkov. Njen stari ata je izdeloval krušne peči. »Tiste tople luštne kamine, v katerih lahko spečemo tudi najboljši kruh in pice. In gline je bilo v naših koncih Komende vedno več kot dovolj,« je povedala Tina Avguštin. V smehu je pripomnila: »Zdaj pa si predstavljajte mene, ko sem kot petletna deklica gledala ljudi, ki so iz vse Slovenije prihajali k nam po glino za zdravstvene težave. Kot da nismo na istem planetu – glina se namreč uporablja za izdelovanje toplih peči in izdelovanje kač, kock in hiš, ne pa da si glino dajemo na glavo, obraz in hrbet.«

Zgodba vilinčic je začela nastajati v času njenega študija. »Glino sem prvič videla kot zdravilno, ko je po njo prišel oče moje prijateljice in si z njo pozdravil migreno. Takrat sem glino videla v čisto drugačni luči,« je povedala. Kot študentka je med študijem začela delati v različnih salonih, spa centrih in zdraviliščih, kjer se je znanje terapij, masaže, nege in uporabe gline stalno prepletalo. Spoznala je, da je glina sestavina v skoraj čisto vsaki veliki kozmetični liniji za skoraj vsak lepotni ritual. Glina med nego obraza, glina pri oblikovanju telesa, glina pri razstrupljanju, glina pri protibolečinski terapiji, glinena kopel v zdravilišču… Na tem mestu se je vse povezalo v celoto. »Spoznala sem, da imamo prav to glino, ki jo vsak dan uporabljam v salonu, doma. Zato sem se po univerzitetnem študiju vpisala v kozmetično šolo, kjer sem poleg izkušenj v salonu pridobila ogromno znanja tudi s področja kozmetičnih izdelkov.« Leta 2012 so se rodili prvi glineni kozmetični izdelki znamke Clay Ritual.

Danes je Tina Avguštin v glino zaljubljena na popolnoma drugačen način. Pravi, da si ne predstavlja jutra ali večera brez nje. Sama jo namreč vmeša v glineno kozmetiko, ki je namenjena negi, čiščenju in razvajanju kože ter lasišča. V otroštvo pa jo še vedno popeljeta sinova, ki iz gline ustvarjata kače in robote. Ob podpori družine in partnerja Mihe je začela razvijati zgodbo kozmetične linije Clay Ritual, kjer sta svoje izkušnje iz SPA, kozmetičnih in velnes centrov združila s 70-letno družinsko glineno tradicijo. Ustvarjata naravno kozmetiko na osnovi domače gline iz Komende, naravno bogate s silicijem. Za piko na i sta jo zapakirala v pravljične glinene vilinčice, ki dajo prizemljeni energiji gline krila.

Glinene vilinčice, kot s partnerjem ljubkovalno poimenujeta glineno kozmetiko clay ritual, sta oblikovala tako, da jo lahko uporabimo vsakodnevno, da se razvajamo v bogatih naravnih vonjavah in z občutkom, da je glina res božanska. Vsak izdelek je nastal zato, ker ga je nekdo v njeni družini potreboval. »Zato lahko v moji kopalnici najdete popolnoma vse, vse uporabljata tudi oba sinova, stara dve in pet let,« je povedala skrbna mati in omenila, da vsi uporabljajo glineni trdi šampon in balzam za lase ter glineno trdo milo. Tudi to je po besedah Avguštinove uporabno veliko dlje časa kot tekoča mila, pri dveh aktivnih fantih pa ne sme manjkati glinena obloga, ki pride prav pri padcih in poškodbah. »S partnerjem uporabljava glinene dezodorante, glineno kremo za obraz in glinen zobni prah.« V vsej liniji glinenih izdelkov lahko najdete že 28 izdelkov, ki negujejo, čistijo in razvajajo kožo, lase in telo. »Ne predstavljam si večera brez čistilne ploščice 1001 night, ki očisti vsa ličila, in seruma proti staranju magic, ki nosi v sebi tudi čisto pravi kristalček. Pa glineni suhi šampon za jutra, ko nimam veliko časa. Mazilo proti celulitu je nastalo zato, ker sem naredila že res veliko anticelulitnih masaž in sem poskušala v eno mazilo skriti vse pomembne aktivne sestavine, ki dejansko delujejo. Prav tako si ne predstavljam, da ne bi imela glinenega ognjičevega mazila calendule, ki je nastal zato, da mi uspešno pomaga lajšati mojo kapljično obliko luskavice.«

S silicijem bogata glina

Postopek priprave vsakega izdelka je ročen, dolgotrajen in natančen. Osnova vseh izdelkov je domača glina, ki se po izkopu pregleda in loči, saj ni vsa glina primerna za uporabo v kozmetiki. Sledi obvezno sušenje na soncu, postopek čiščenja, drobljenja in priprave za vnos preostalih skrbno izbranih naravnih sestavin. Njihovo iskanje je dolgotrajno. »Izdelki so popolnoma naravni in ne vsebujejo konzervansov, umetnih barvil in dišav. To je tudi naša največja prednost. Vsi izdelki so v prahu, v trdi obliki ali vmešani v olja, zato da ne vsebujejo sestavin, ki naši koži niso prijazni,« je povedala. »Vsi naši izdelki imajo svoj odtenek sive barve kot posledico silicija, ki ga je v naši glini res veliko.«

Čeprav je glinena kozmetika namenjena vsem, je treba vedeti, da lahko določene naravne sestavine, kot so eterična olja, rastlinska olja in naravne kozmetične aktivne sestavine, povzročijo reakcijo, zato je treba pred uporabo prebrati sestavine vsakega izdelka in v primeru negotovosti testirati izdelke pred uporabo na zapestju. Kar pa tako in tako velja za vso kozmetiko.