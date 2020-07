Audi Q4 e-tron

Pri Audiju so elektrifikacijo vzeli resno. Do leta 2025 naj bi na ceste po vsem svetu zapeljalo kar 20 njihovih povsem električno gnanih modelov, med katerimi bo tudi Q4 sportback e-tron (na fotografijah je še konceptna različica), katerega prodaja naj bi se začela do poletja prihodnje leto.