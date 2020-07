4,4 m je dolžinska mera krajše različice in 4,75 metra daljše različice potniškega in tovornega dostavnika.

5 motorjev je na voljo, in sicer dva bencinarja (od 81 do 96 kW oziroma 110 in 130 KM) in trije dizli (od 55 do 96 kW oziroma od 75 do 130 KM).

Proace city je najboljši avto v razredu. Žal hibridna različica ne bo na voljo, kupcem pa svetujemo bencinsko gnanega. Mogoče je osnovna cena višja kot pri konkurenci, a so zato stroški lastništva ugodnejši. Primož Tiringar, Toyota Slovenija

18 različnih predalov in odlagalnih mest ponuja proace city verso, ki je na voljo s petimi ali sedmimi sedeži.

16.360 € je osnovna cena potniške različice city verso, tovorna city stane najmanj 17.220 evrov. maš