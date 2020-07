Z uporabo podatkov o lokacijah bosta transit custom in tourneo custom kot priključna hibrida samodejno preklopila na električni način vožnje ob vstopu v vnaprej določena območja, kjer so na primer pogosti zastoji ali veljajo omejitve glede izpustov, to pa bo pomembno prispevalo k čistejšemu zraku na mestnih ulicah. Tehnologija geografskega omejevanja pa ni uporabna samo v mestnih središčih, saj lahko voznik ustvari lastna »zelena območja«, na primer v bližini šol, igrišč in prodajnih središč. Ko vozilo zapusti nadzorovano območje, sistem samodejno preklopi v najprimernejši vozni način za naslednjo etapo vožnje. Območja z omejenimi izpusti so čedalje pogostejša po vsej Evropi. V prvih šestih mesecih po uvedbi območja z ultra nizkimi izpusti v Londonu se je raven dušikovega oksida, enega najbolj škodljivih onesnaževalcev iz vozil, zmanjšala za skoraj 30 odstotkov. Priključna hibrida v potniški in tovorni različici lahko peljeta na elektriko do 56 kilometrov, skupni doseg z bencinskim motorjev pa je več kot 500 kilometrov. maš