Kot so pojasnili v poročilu o nesreči, ki sicer naj še ne bi bilo končno, je do nesrečne sestrelitve prišlo zaradi "človeške napake pri sledenju postopku" za uravnavanje radarja. Ta je povzročila "napako 107 stopinj" v sistemu, to pa je sprožilo nevarno verigo, v kateri so sledile nadaljnje napake, storjene v zadnjih minutah pred sestrelitvijo letala.

Kljub napačnim informacijam v radarskem sistemu bi, kot ugotavlja poročilo, objavljeno v soboto zvečer, operater v enoti zračne obrambe na osnovi tirnice zaznane tarče lahko ugotovil, da gre za letalo. A namesto tega je sledila "napačna identifikacija" tarče. Poleg tega je bila prva od dveh raket izstreljena še pred odzivom koordinacijskega centra. Druga je sledila 30 sekund kasneje.

Iranska revolucionarna garda je potniško letalo družbe Ukrainian International Airlines po pomoti sestrelila v začetku januarja kmalu po vzletu s teheranskega letališča. Umrlo je 176 ljudi, večinoma Irancev, pa tudi več deset kanadskih državljanov in okoli deset Ukrajincev.

Incident se je zgodil le nekaj ur po iranskem napadu na vojaški oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni tudi ameriški vojaki. Napad je bil maščevanje za ameriško likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija. Zaradi zaostrenih razmer je bila iranska zračna obramba v visoki pripravljenosti.

Iran je po nekaj dneh zanikanja vendarle priznal, da so letalo sestrelile njegove sile z dvema raketama, a vztraja, da je šlo za nesrečo oziroma pomoto. Kot zagotavlja, je pripravljen sodelovati s tujimi preiskovalci.