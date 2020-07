Virus v Indiji se še naprej širi z rekordno hitrostjo. Po več kot 28.600 na novo okuženih v minulem dnevu je skupno število okuženih naraslo na 849.553. Doslej so potrdili 22.674 smrti zaradi covida-19, od tega 551 od sobote zjutraj.

Dobra novica po navedbah indijskega ministrstva za zdravje sicer je, da je število ozdravljenih zraslo na skoraj 63 odstotkov. To pomeni, da je ozdravelo več kot pol milijona tistih, pri katerih so potrdili covid-19.

Širjenje koornavirusa je v Indiji eksplodiralo v zadnjem mesecu dni, potem ko so oblasti začele blažiti ali odpravljati pred tem sprejete stroge zajezitvene ukrepe in so se ljudje vrnili na delovna mesta. Zadnjih 100.000 okužb so v državi z 1,3 milijarde prebivalci potrdili samo v minulih štirih dneh.

Indija je sicer po številu okužb v svetu na tretjem mestu, po ZDA in Braziliji.