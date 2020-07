V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 16 bolnikov, nihče od njih pa ni na oddelku za intenzivno terapijo. Smrtnih žrtev ni bilo, niti ni bil nihče od bolnikov s covidom-19 odpuščen iz bolnišnične obravnave.

Doslej so v Sloveniji sicer skupno potrdili 1841 okužb, število smrtnih žrtev ostaja pri 111.

Okužbo z novim koronavirusom v soboto potrdili v 10 občinah, v dveh prvič. Okužbo z novim koronavirusom so v soboto dokazali v desetih slovenskih občinah, največ v Murski Soboti in Kranju, v vsaki po tri. S prvo okužbo nasploh pa so se v soboto soočili v občinah Velika Polana in Radenci. Največ okužb z novim koronavirusom so doslej potrdili v Ljubljani, skupaj 319, od tega eno v soboto.