Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem in ob morju do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.

Vremenska slika: Nad Alpami in srednjo Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka bolj suh in precej svež zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu sončno z zmerno burjo, drugod bo občasno še zmerno oblačno. V ponedeljek bo večinoma sončno, ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja.

Biovreme: V nedeljo in ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.