Dobra dva kilometra dolg zastoj je trenutno na cesti od Dolenj pri Jelšanah do mejnega prehoda Jelšane, na cesti Šmarje-Dragonja je kolona vozil dolga sedem kilometrov, med Lucijo in Sečovljami pa šest kilometrov. Na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je kolona vozil trenutno dolga tri kilometre.

Prav tako je šest kilometrov dolg zastoj nastal pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor tam občasno zapirajo.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Rogatec, Dobovec in Gruškovje. Najdlje vozniki, kot že omenjeno, čakajo na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje, in sicer za izstop iz države na obeh po dve uri, za vstop pa na Dragonji tri ure, na Sečovljah pa več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Jelšane je pri vstopu čakalna doba eno uro, pri izstopu pa dve. Na Gruškovju pa morajo vozniki tako pri vstopu kot izstopu čakati po eno uro.

Na ostalih omenjenih mejnih prehodih je čakanje trenutno potrebno le pri izstopu iz države, in sicer 45 minut na prehodih Starod in Rogatec, eno uro na prehodu Dobovec ter uro in pol na prehodu Sočerga.