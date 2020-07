ZDA so objavile seznam, na katerem je francoski izvoz čez lužo v letni vrednosti 1,3 milijarde dolarjev. Carine na to blago bodo 25-odstotne. Na seznamu so se znašli francoski kozmetični izdelki in luksuzne torbice, je pa Washington zaenkrat z njega izpustil šampanjec ter sira camembert in roquefort.

Carine so ZDA hkrati z uvedbo zamrznile do 6. januarja prihodnje leto.

Ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer je v četrtek napovedal, da bodo ZDA proti Franciji uvedle določene sankcije, nato pa jih suspendirale, tako kot je Pariz začasno suspendiral pobiranje davka. Poudaril pa je, da ZDA "ne bodo tolerirale" nepoštene obravnave.

Francija je lani poleti uvedla digitalni davek, ki bo v praksi še najmočneje udaril velika ameriška tehnološka podjetja, kot so Facebook, Amazon, Apple in Google. ZDA zato trdijo, da je diskriminatoren. Januarja je, tudi v luči iskanja globalne rešitve za obdavčitev internetnih velikanov, Francija pobiranje davka zamrznila.

ZDA so v začetku leta Franciji zagrozile s 100-odstotnimi carinami na vrsto dobrin, ki jih sicer letno uvozijo za 2,4 milijarde dolarjev.

Francija je lasten davek sprejela, ker na globalni ravni doslej ni bilo mogoče najti dogovora, ki bi obsegal vse države. Pogovori so sicer potekali pod okriljem OECD, a je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa junija predlagala premor v teh pogovorih.