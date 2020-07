Protest, na katerem se je zbralo manj ljudi kot v dneh pred tem, se je začel mirno. Okoli 21. ure, ko je skupina približno sto nasilnih protestnikov podrla zaščitno ograjo in skušala vstopiti v parlament, pa so se začeli spopadi med protestniki in policisti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Policisti, ki jih je bilo tokrat manj kot v minulih dneh, so se odzvali tako, da so pred parlamentom vzpostavili kordone. Razmere so se nekoliko umirile, a ne za dolgo. Sledili so občasni spopadi in prerivanje. Policisti so se na to odzvali s solzivcem.

Občasni spopadi so trajali, dokler na ulice niso prišle policijske okrepitve. Proti protestnikom so metali solzivec ter jih z vozili in kordoni začeli potiskati iz središča mesta. Iz središča so jih pregnali približno 40 minut čez polnoč.

Do polnoči so po podatkih srbskega notranjega ministrstva aretirali 19 huliganov, ki so na policiste metali steklenice, kamenje, bakle in druge predmete ter razbijali okna in kamere na skupščini, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po navedbah reševalne službe je bilo med protesti poškodovanih 19 ljudi. Med njimi sta bila po poročanju Hine tudi najmanj dva policista in dva fotoreporterja tiskovne agencije Beta. Protestniki so sicer med prerivanjem pred skupščino pregnali skupino novinarjev, fotografov in snemalcev ter napadli ekipo regionalne televizije N1.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu na proteste dejal, da nasilneži ne bodo zmagali in da bo večina aretiranih. Poudaril je, da državljanov protesti ne smejo skrbeti in da bo Srbija pokazala, da je demokratična država. Pozval je, naj zaradi širjenja novega koronavirusa ne protestirajo.

Protesti so sicer sredi tedna izbruhnili zaradi Vučićeve napovedi strožjih ukrepov za zajezitev virusa, ki se v zadnjih tednih po državi, predvsem pa v Beogradu, hitro širi.