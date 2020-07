Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine ponehale, do jutra se bo delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij.

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, a razmeroma sveže. Veter bo počasi slabel.

Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo slabi. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v drugi polovici dneva prešla tudi Slovenijo. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sprva bo še razmeroma sončno. Vpliv hladne fronte s padavinami, nevihtami in ohladitvijo bo že dopoldne zajel kraje severno od nas, do večera pa se bo razširil nad vse sosednje pokrajine. V nedeljo bo ob severnem Jadranu sončno z zmerno burjo, drugod bo občasno še zmerno oblačno.