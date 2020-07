Ponoči bodo padavine ponehale, do jutra se bo delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.V nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij.

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, a razmeroma sveže. Veter bo počasi slabel.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo slabi. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v drugi polovici dneva prešla tudi Slovenijo. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo ob severnem Jadranu sončno z zmerno burjo, drugod bo občasno še zmerno oblačno.