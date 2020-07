V sosednji državi je trenutno 1088 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Na bolnišničnem zdravljenju je 124 oseb, od tega so trije priključeni na ventilatorje, je sporočil nacionalni štab. Bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, je podlegla še ena oseba, skupno pa 118. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer, so skupno potrdili 3672 okužb.

V samoizolaciji je trenutno 4756 oseb. Na Hrvaškem so do danes skupno opravili 92.808 testov, od tega 1322 v zadnjih 24 urah, je še sporočil hrvaški štab civilne zaščite.

Ob porastu števila okužb v zadnjem času so hrvaške oblasti v petek napovedale nekatere nove ukrepe za zajezitev širjenje virusa. Med drugim bo znova obvezna uporaba zaščitnih mask v gostinstvu in trgovini. Prav tako bodo okrepili nadzor nad zasebnimi druženji, ki so v zadnjem času prispevala k povečanju števila okužb. Hrvaška je poostrila tudi nadzor na meji za potnike iz držav, ki niso članice Evropske unije, in zanje uvedla bodisi obvezno 14-dnevno karanteno ob vstopu v državo ali sedemdnevno samoizolacijo, če se bodo testirali.

Hrvaška zaostrila pogoje za vstop potnikov iz tretjih držav

Potniki, ki želijo vstopiti na Hrvaško iz tretjih držav, bodo morali v obvezno samoizolacijo, če niso med izjemami začasne prepovedi vstopa v državo, je v petek zvečer sporočil hrvaški zavod za javno zdravstvo. Nadzor na meji so poostrili, potem ko so k porastu števila okuženih na Hrvaškem v zadnjem času prispevali potniki iz Srbije in BiH.

Iz začasne prepovedi vstopa na Hrvaško so izvzeli vse državljane Evropske unije ne glede na prebivališče kot tudi člane njihovih družin ter državljanov tretjih držav, ki imajo dolgoletno prebivališče ali pa pravico bivanja na podlagi vizumov, so sporočili na spletni strani HZJZ. Med izjemami so tako tudi Hrvati, ki živijo v Bosni in Hercegovini in imajo tudi hrvaško državljanstvo.

Izjeme za potnike iz tretjih držav so zdravstveni delavci, čezmejni delavci, prevozniki, potniki v tranzitu, turisti in poslovneži ter osebe, ki se izobražujejo ali pa imajo neodložljive osebne razloge. Med izjemami so tudi diplomati, policisti, pripadniki civilne zaščite in mednarodnih organizacij, vključno v vojaškimi osebami, ki opravljajo svoje funkcije, so dodali.

Za vse potnike iz tretjih držav, ki ne sodijo med izjeme, pa do določili 14-dnevno samoizolacijo oz. karanteno ali pa sedemdnevne samoizolacijo oz. karanteno, če bodo potem sami plačali testiranje in bo test negativen.

Za potnike v tranzitu bo hrvaška policija po 12 urah preverila, ali so zapustili Hrvaško. Spustili jih bodo v državo le v primeru, da so v tranzitu proti sosednji državi, ki jim bo omogočila vstop, so dodali.

Za turiste, poslovneže in osebe, ki potujejo zaradi izobraževanja, bo potreben negativen test na novi koronavirus. Test ne sme biti starejši od 48 ur, preden bo potnik prispel na hrvaško mejo.

Osebe iz tretjih držav, ki vstopajo na Hrvaško brez obvezne samoizolacije, bodo lahko v prvih 14 dneh obiska na Hrvaškem zapustile namestitev samo zaradi poslovnih ali nujnih razlogov. Na poslovnih srečanjih naj bo čim manj ljudi in naj se spoštuje medsebojno razdaljo 1,5 metra.

Pri zapuščanju namestitve jim priporočajo uporabo obraznih mask ter spoštovanje najmanj 1,5 metra razdalje do drugih oseb. Svetovali so tudi, naj se izogibajo vozilom javnega prevoza, če uporabljajo avtomobile, naj bodo sami ali samo z osebami, s katerimi si delijo namestitev.

Kot so še dodali, se morajo te osebe izogibati druženju v skupinah ter kontinuirano izvajati okrepljene higienske ukrepe.

Vsako jutro si morajo preveriti telesno temperaturo, če ugotovijo simptome okužbe, pa morajo ostati v namestitvi in obvestiti pristojnega zdravnika, so še zapisali.





V Srbiji in BiH znova po več kot 300 novih primerov

V Srbiji ter Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu znova zabeležili po več kot 300 novih okužb z novim koronavirusom. V Srbiji so jih potrdili 345, v BiH pa rekordnih 316. V prvi je umrlo še 12 bolnikov s covidom-19, v drugi pa trije.V Srbiji so v zadnjem dnevu na novi koronavirus testirali 7032 ljudi in potrdili 345 okužb. Vse skupaj se je tam okužilo 18.073 oseb. Aktivnih primerov okužbe je 3911, na ventilatorje je priključenih 139 bolnikov, na spletu poroča srbska radiotelevizija RTS.

V zadnjih 24 urah je v Srbiji umrlo še 12 bolnikov s koronavirusno boleznijo 19, vse skupaj 382.V BiH pa so v zadnjih 24 urah opravili več kot 1500 testiranj na novi koronavirus in odkrili rekordnih 316 okužb, kar je šest več kot dan prej. V Federaciji BiH so potrdili 197 novih okužb, v Republiki srbski pa 119. Največ okužb so znova zabeležili v Sarajevu, in sicer 60.V Federaciji BiH so vse skupaj potrdili 3517 okužb z novim koronavirus, trenutno je aktivnih okužb 1988. Covid-19 je zahteval 76 smrtnih žrtev, tri v zadnjih 24 urah. V Republiki srbski pa so vse skupaj potrdili 3151 okužb, umrlo je 138 bolnikov s covidom-19, so po poročanju portala klix.ba sporočile pristojne oblasti.