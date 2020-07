Položaj je še vedno dober v New Yorku, kjer so po 73.500 testih ugotovili 1,06 odstotka pozitivnih primerov, za covidom-10 pa je v četrtek umrlo osem ljudi. Skupaj se je v New Yorku doslej okužilo 400.000 ljudi, umrlo pa jih je 32.000. V Teksasu jih je v četrtek umrlo 95 in država ima sedaj hospitaliziranih več kot 10.000 pacientov. Teksas ima okuženih 243.000 ljudi, doslej pa jih je umrlo 3056.

Za več kot 1000 je naraslo število okuženih v Pensilvaniji na skupaj 98.500, smrtih primerov zaradi covida-19 pa je bilo v četrtek 32. Skupaj jih je umrlo tam 6880. Florida ima 244.000 okuženih in več kot 4100 mrtvih, tam pa se je v petek mudil predsednik ZDA Donald Trump, ki je komentiral, da drugi del trgovinskega sporazuma s Kitajsko trenutno ni prioriteta, ker so odnosi med državama prizadeti zaradi tega, kako je Kitajska ukrepala proti koronavirusu.

Guvernerji ameriški zveznih držav v skladu s priporočili zdravstvenih strokovnjakov uvajajo ukrepe proti širjenju okužb v obliki ukazov za nošenje mask, počasnejših odpiranj gospodarstev in uvajanjem novih omejitev. Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer je v petek ukazala, da morajo lokali, trgovine in drugi poslovni prostori zanikati vstop vsem, ki ne nosijo mask. Prav tako je ukazala, da je maske potrebno nositi tudi zunaj na prostem, če ni možnosti za varnostno razdaljo med ljudmi.