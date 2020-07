Zdravilo aducanumab, če bo v ZDA dobilo dovoljenje, bi lahko bo mnenju podjetja Biogen spremenilo potek te bolezni, saj so rezultati prvih testov izredno spodbudni. Pri bolnikih, ki so v raziskavi prejeli aducanumab, je prišlo do vidnega izboljšanja na področju kognitivnih funkcij kot je spomin, kot tudi pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Pri tem je pomembno, da se bolezen odkrije še v zgodnji fazi.

Alzheimerjeva bolezen ostaja eden največjih javno zdravstvenih izzivov. Danes Alzheimerjeve bolezni še ne moremo ozdraviti. Lahko pa lajšamo nekatere posledice bolezni. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) kažejo, da v svetu letno odkrijejo skoraj deset milijonov novih primerov oseb z demenco. Tako naj bi leta 2018 na svetu živelo okoli 50 milijonov oseb z demenco, ocena do leta 2050 pa predvideva, da se bo to število več kot potrojilo na 152 milijonov.