Izmed petih najmočnejših evropskih nogometnih prvenstev sta »odprti« še dve – špansko in italijansko. V prvem je velik favorit za naslov Real iz Madrida, v drugem pa še večji Juventus. Sedem krogov pred koncem ima namreč sedem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Laziom, ki mu za vrat dihata za tri točke oddaljeni Inter in še bolj za dve Atalanta. Ključ do zadnje možnosti, da bi se kaj zakuhalo tudi v boju za scudetto, pa v rokah drži prav slednja, ki bo nocoj gostovala pri Juventusu.

Bergamčani so v zadnjem obdobju neustavljivi. Zmagali so že na devetih zaporednih tekmah, vključno z vsemi šestimi po premoru zaradi koronavirusa, ob tem pa je najbolj fascinantno, s kakšno lahkoto dosegajo gole – s 85 so daleč najučinkovitejše moštvo v ligi, tudi po tej plati drugi najboljši Lazio jih je denimo dosegel kar 18 manj. Vse to Atalanti, ki se je uvrstila tudi v četrtfinale lige prvakov, pod vodstvom trenerja Gian Piera Gasperinija čudežno uspeva, kljub temu da za plače nogometašev prispeva »le« 36 milijonov evrov. Ali z drugimi besedami: samo prvi zvezdnik Juventusa Cristiano Ronaldo od Juventusa na sezono dobi le pet milijonov evrov manj, kolikor je celoten proračun za vse igralce Atalante. »Vemo, da bi se z zmago Juventusu približali na šest točk, a o tem ne smemo razmišljati. Juve ima eno roko že na scudettu, za nas pa bo ta tekma predvsem dober test pred nadaljevanjem lige prvakov, kjer nas v četrtfinalu čaka podobno zahteven preizkus,« pred gostovanjem v Torinu, kjer Atalanta ni zmagala že od leta 1989, pravi Gasperini. Ta ima rezervo tudi v tem, da po premoru še ni zadel prvi strelec moštva Josip Iličić, ki pa je resda tudi igral bolj malo.

Ko smo že omenili Cristiana Ronalda, je treba dodati, da se je ta na zadnjih tekmah oddolžil za slabo predstavo v finalu pokala in porazu proti Napoliju, saj je odtlej zadel na petih zaporednih tekmah, skupno pa je v tej sezoni serie A dosegel že 26 golov. Pred tem jih je v dresu Juventusa kot zadnji v prvenstvu 25 v eni sezoni dosegel Omar Sivori – davnega 1960/61. A tudi Ronaldo ni mogel pomagati Stari dami pri zadnjem potopu – porazu z 2:4 na gostovanju pri Milanu. »Zgodil se nam je popoln mrk, za katerega analiziranje je sploh škoda časa in energije. Čakajo nas namreč številne zahtevne tekme, začenši z Atalanto,« je ob tem pripomnil trener Maurizio Sarri, ki se ne ozira na vse pogostejše kritike. Mimogrede: kot je v navadi neposredno pred tekmami Juventusa z »resnim« tekmecem, so se v medijih tudi tokrat pojavili zapisi, ki kakšnega izmed nasprotnikovih igralcev povezujejo z odhodom v Torino – tokrat je to Atalantin levi bočni branilec Robin Gosens, za katerega naj bi Juventus ponudil 20 milijonov evrov odškodnine.

Dodajmo še, da bo jutri pri naših južnih sosedih na sporedu večni derbi med Dinamom in Hajdukom.