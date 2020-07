Zanimivo se je poigral včerajšnji žreb nogometne lige prvakov. Vsi štirje klubi, ki so že uvrščeni v četrtfinale, se bodo pomerili med seboj, kar pomeni, da bo letošnji finalist eden od četverice Atletico Madrid, Leipzig, Atalanta in Paris Saint Germain. Za drugega finalista je v igri osem klubov, ki morajo najprej odigrati povratne tekme osmine finala. Za slovenske ljubitelje nogometa bo najbolj zanimiv dvoboj med Leipzigom, kjer igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, in Atleticom Madrid, kjer brani kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak. Josip Iličić se bo z Atalanto pomeril s PSG, ki ima na papirju precej bolj zvezdniško zasedbo. Toda Parižani niso v tekmovalnem ritmu, saj je bilo v času pandemije covida-19 francosko prvenstvo prekinjeno. Spomnimo, da bodo povratne tekme osmine finala odigrane 7. in 8. avgusta na stadionih domačinov, od četrtfinala naprej pa se bodo najboljši evropski klubi pomerili v Lizboni, in sicer med 12. in 23. avgustom.

Liga prvakov, povratne tekme osmine finala: Manchester City – Real Madrid (prva tekma 2:1 – zmagovalec 1), Juventus – Lyon (0:1 – zmagovalec 2), Barcelona – Napoli (1:1 – zmagovalec 3), Bayern – Chelsea (3:0 – zmagovalec 4), četrtfinale: zmagovalec 1 – zmagovalec 2 (zmagovalec 5), zmagovalec 3 – zmagovalec 4 (zmagovalec 6), Leipzig – Atletico (zmagovalec 7), Atalanta – PSG (zmagovalec 8), polfinale: zmagovalec 5 – zmagovalec 6 (zmagovalec 9), zmagovalec 7 – zmagovalec 8 (zmagovalec 10), finale: zmagovalec 9 – zmagovalec 10. uš