»Pripravljeni smo se pogovarjati o vseh korakih za izboljšanje odnosov med narodoma, pretoku ljudi, blaga, kapitala, ne sprejemamo pa ultimatov,« je Aleksandar Vučić dejal po današnjem virtualnem neformalnem srbsko-kosovskem vrhu. Srbski predsednik Vučić je po dveh nemirnih nočeh v Beogradu v četrtek odpotoval v Pariz na nadaljevanje novembra 2018 prekinjenega dialoga s Kosovom pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Po osebnem srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom so danes izpeljali pripravljalni videopogovor s kosovskim premierjem Avdullahom Hotijem, nad katerim sta bdela Macron in nemška kanclerka Angela Merkel, udeležila pa sta se ga tudi visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell in njegov posebni odposlanec za Kosovo Miroslav Lajčak.

Vučić je po pogovorih priznal, da je šlo za težavno srečanje, v katerem je imela Srbija drugačno stališče od preostalih udeležencev, vir iz Elizejske palače pa navaja, da sta se s Hotijem strinjala, da z nedeljsko videokonferenco uradno odpreta nadaljevanje prekinjenih pogajanj ter se v četrtek v Bruslju tudi osebno srečata. Obnovljena pogajanja naj bi tako vodila Borrell in Lajčak ob tesni vpletenosti Macrona in Merklove. Obe strani naj bi se po navajanju francoske strani tudi strinjali, da pogovore nadaljujeta korak za korakom ter da priznanje Kosova predstavlja največjo težavo do končnega dogovora. Isti vir je tudi navedel, da morebitna zamenjava ozemelj, o kateri se je že večkrat neuradno govorilo, ni tema pogajanj, da pa bi lahko bila določena razmejitev znotraj Kosova. Hoti v svoji oceni srečanja temu ni pritrdil, dejal je namreč, da kakršna koli koncesija v obliki avtonomije srbske manjšine ne pride v poštev, saj notranja ureditev Kosova ne sme biti spremenjena.

Kosovske želje za Vučića neuresničljive

Vučić je srbskim novinarjem zaupal več podrobnosti o kosovskih stališčih. Povedal je, da so mu predstavili »seznam želja«, ki so neuresničljive. Kosovska stran je tako po njegovih navedbah (in tudi poročanju kosovskih medijev) zahtevala ohranitev ozemeljske celovitosti Kosova, njegove ustave in ustavne organizacije, trajno priznanje Srbije in vseh držav EU ter članstvo v Združenih narodih. Sledilo bi še vprašanje izginulih oseb in vojne odškodnine.

Srbski predsednik je ocenil, da je vsak pogovor brezpredmeten, če bodo te zahteve njegova vsebina. Hkrati pa se je Macronu in Merklovi zahvalil za njuno prizadevanje, da Srbijo in Kosovo pripeljejo nazaj za pogajalsko mizo ter da sta bila pri tem zelo korektna. »Srbija ni bila pod pritiskom,« je dejal je dejal in dodal, da Francija in Nemčija razumeta stališča Srbije, a hkrati obe priznavata Kosovo.

»Ni lahko govoriti z nekom, ki živi izven realnosti. Ko pravijo, da je njihov cilj ukinitev resolucije 1244 (sprejeta v VS ZN za končanje vojne na Kosovu), mi vprašamo, kakšen je tu srbski interes. In rečejo, 'ne vemo'… Kakor koli. Čas pred nami ni lahek, a se bomo borili in čuvali državo,« je po poročanju Tanjuga dejal Vučić. Na vprašanje, kje je prišlo do srbskega nesoglasja z drugimi udeleženci, pa je dejal, da že okoli prve točke, pri kateri je vztrajal, da gre za pogajanja med Beogradom in Prištino in ne Srbijo in Kosovom, saj Srbija samostojnosti slednjega ne priznava.