Janša je v izjavi za Televizijo Slovenija (TVS) še napovedal, da bo odstopno pismo odprl v primeru, če si Hojs ne bo premislil, a takrat, ko bo imel novega človeka za mesto notranjega ministra.

Po poslovniku državnega zbora bi moral namreč premier o Hojsovem odstopu predsednika DZ obvestiti najpozneje v sedmih dneh po prejemu pisne odstopne izjave ministra. Hojsova odstopna izjava je bila datirana na 30. junij, DZ pa obvestila premierja o Hojsovem odstopu v poslovniškem roku ni prejel.

Hojs je bil o vprašanjih glede nadaljnjega ministrovanja v zadnjih dneh redkobeseden, na vprašanja novinarjev v zvezi z odstopom pa je odgovarjal, da je situacija v rokah premierja Janše.

Sicer se je Hojs odločil za odstop ob hišnih preiskavah, v katerih so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada iskali dokaze za sum kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna sredstva, ki se nanašajo na sume nepravilnosti pri naročilu in dobavi zaščitne in medicinske opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa.

Hojs je ocenil, da so preiskave politično motivirane, zato je "prevzel politično odgovornost" in nepreklicno odstopil. Obenem je takrat dejal, da je premier njegov odstop tudi sprejel.