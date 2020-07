Odločitev je vrhovno sodišče sprejelo s petimi glasovi proti štirim – štirim bolj liberalnim sodnikom se je tokrat pridružil sodnik Neil Gorsuch, ki ga je imenoval predsednik Donald Trump. Primer je na sodišče prišel zaradi pritožbe obsojenega posiljevalca, ki je trdil, da je njegova kazen nezakonita, ker so mu sodili pred organi Oklahome za dejanja na ozemlju indijanskega rezervata, ki ga zvezna država ni priznavala. Zdaj mu sicer lahko sodijo pred zveznimi sodišči, zato pa so obvisele v zraku tudi vse druge obsodbe na omenjenem ozemlju, ki so jih izrekla sodišča Oklahome. agencije