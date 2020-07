To poletje je kopalce na priljubljeni strunjanski plaži pričakala nova podoba. V Termah Krka, ki že od 60. let prejšnjega stoletja skrbijo za ta del plaže, so na novo ozelenili več kot 4600 kvadratnih metrov površin, razširili ležalne površine za počitek in sprostitev ter zasadili nova drevesa, ki ponujajo naravno senco. Za potrebe otroškega igrišča so okrnili igrišče za odbojko na mivki, že pred časom pa so tudi ozelenili košarkaško igrišče pod hotelom.

Ob cesti je promet usmerjala študentka in opozarjala na globo 200 evrov, ki jo piransko redarstvo računa za nepravilno parkiranje ob cesti. Parkirni kaos so v začetku julija v javnem podjetju Okolje Piran ublažili z začasnim parkiriščem za 160 vozil na zemljišču pri medkrajevni avtobusni postaji v Strunjanu. Ker se je že naslednji konec tedna izkazalo, da je potreba po parkirnih mestih še večja, so ta četrtek omenjeno parkirišče dodatno razširili. Za parkiranje je treba odšteti 1 evro na uro. Temu sledi, z vso kopalno opremo, dobrih 15 minut dolg sprehod po soncu do strunjanske plaže. Seveda lahko izkoristite brezplačni avtobus, ki sprejme deset potnikov oziroma petnajst, kot je v smehu dejala nona Mira s 4-letno vnukinjo, s katerima smo si delili klopco na avtobusu. »Za suhe riti se najde tudi prostor za tri. Če morda ne veste, naj vas opozorim, da avtobus na krožni liniji od hotela Salinera do plaže med 13. in 15. uro ne vozi. To velja tudi med vikendom,« je še opozorila.

Da gre med kopalci za izredno priljubljeno plažo, zgovorno povedo številke. V lepem vremenu strunjansko plažo obišče tudi do 2000 ljudi na dan. Vendar pa domačini povedo, da tako velike gneče, kot jo spremljajo od uradnega odprtja plaže 19. junija, ne pomnijo. »Gnečo bi lahko primerjali s tisto, kot smo jo imeli leta 1991 in še leto kasneje,« je povedala domačinka in opozorila predvsem na problem parkiranja. Strunjan je konec tedna, ko pride tudi veliko dnevnih kopalcev iz notranjosti države, preplavljen s pločevino. A tudi v četrtek dopoldne, ko smo ga obiskali sami, na parkirišču pred plažo ni bilo mogoče dobiti prostega mesta.

Plaža polna, ležalniki prazni

Pričakovati intimo na strunjanski plaži ob skoraj polno zasedenih hotelih in zasebnih nastanitvah je bilo utopično. Kot tudi pričakovati od kopalcev, ki so gnetejo drug ob drugem, da bodo upoštevali predpisane oziroma s strani NIJZ priporočene ukrepe proti covidu-19. Kot so nam povedali v Termah Krka, za varnost obiskovalcev v času obratovanja strunjanske plaže vsak dan skrbijo trije reševalci, šest plažnih delavcev in varnostnik, ki po potrebi kopalce opominjajo na spoštovanje določil kopališkega reda. »Eno od njih prepoveduje vnos lastnih ležalnikov in, zaradi nevarnosti vetra, senčnikov. Gostje lahko za počitek uporabljajo senčnike in ležalnike upravljalca, ki so po plaži nameščeni tako, da je med obiskovalci zagotovljena varnostna medosebna razdalja. Ležalnike po uporabi (ko kopalec zapusti kopališče) in tudi vsak večer razkužujemo. Redno čistimo in razkužujemo tudi plažne sanitarije in tuše, katerih uporaba je za obiskovalce brezplačna,« so nam sporočili iz novomeškega podjetja.

Pa vendar je bila v četrtek zasedena le dobra četrtina ležalnikov. Za izposojo ležalnika je sicer treba odšteti 6 evrov, evro manj, če ste hotelski gost Talasa Strunjan. Družina, ki si za kopalni dan izposodi dva ležalnika in senčnik, mora za to odšteti 16 evrov, hotelski gostje 12 evrov. Na voljo je tudi paviljon za 2 osebi – dnevni najem, ki vključuje izposojo dveh brisač in dve osvežilni pijači, stane 50 evrov, hotelski gostje pa za to storitev odštejejo 40 evrov.

V času našega obiska so bili vsi paviljoni nezasedeni. Da je kriva cena, je težko verjeti, saj strunjanska plaža, če gre upoštevati cene gostinskih storitev, postaja »mondeno« turistično središče. Za kavo z mlekom boste denimo odšteli 2 evra, za 3 dcl piva 3 evre. Glede hrane pa je še težje podati komentar, saj je večina kopalcev pod senco borovcev poležavala na brisačah in s hladilno torbo ob sebi.