Gre za tako imenovani projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra in prenovo Starega Velenja, ki ga podpirata tako EU kot tudi država. Potem ko se je spomladi že začela prva faza obnove Starega Velenja, v okviru katere so porušili objekt, Velenjčanom poznan pod imenom Čuk, se je s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem, velenjskim Esotechom, zdaj začela še druga faza obnove Starega Velenja, ki mora biti končana v letu dni. Na prostoru, kjer je stal Čuk, danes že stoji nov objekt, zgrajen v skladu z vsemi zahtevami spomeniškega varstva.

Prihodnji mesec bodo začeli rušiti še Staro pekarno, na območju katere bodo v prihodnosti uredili trg, kakršen je tam stal že nekoč. Staro Velenje se bo tako resnično vrnilo v čas pred drugo svetovno vojno. »Prenove se zelo veselimo, saj je prav, da ohranimo srednjeveški trg, s katerim bomo popestrili našo turistično ponudbo. Navsezadnje je starotrško jedro v Starem Velenju zaščiteno tudi kot kulturni spomenik. Tu bodo zato v prihodnosti svoj prostor dobili umetniki in obrtniki, seveda pa si želimo, da tukaj ostanejo tudi stanovalci in da privabimo še nove,« pravi Alenka Rednjak, vodja občinskega urada za razvoj in investicije.