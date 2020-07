In izjava SMC o isti stvari: »Naše stališče je jasno, vsakršni napadi in pritiski na medije so nesprejemljivi.«

Prevzem Nova24TV s strani madžarskega trusta pomeni še eno od Janševih novih trobil. Novi zakon o medijih, ki ga pripravlja ministrstvo za kulturo, naj bi pomenil pravo medijsko reformo, ki bo okrnila delovanje že tako redkih nepristranskih in profesionalnih medijev, med njimi predvsem javne RTV, obenem pa finančno podprla prav strankarska trobila.

Kakšno stališče boste zavzeli ob sprejetju novega medijskega zakona? Se boste držali svojih zgoraj navedenih izjav ali boste klonili, samo da obdržite svoje stolčke? Vaša reakcija je več ali manj pričakovana: klonili boste.

Stranki DeSUS in predvsem SMC sta izdajalki svojih volilcev in njihovo veliko razočaranje. Enkrat izdajalec, vedno izdajalec, je človek brez hrbtenice.

Silni so oni, ki ne poznajo lastne koristi in so jim srca odprta kot smejoči travniki.

Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo.

In ti premagajo svet in ne umrejo.

(Srečko Kosovel)

Alenka Zorec Levart, Ljubljana