Še vedno je med sadjem mogoče kupiti češnje, kilogram stane od 3 do 5 evrov. Marelice so od 3 do 5 evrov za kilogram. Breskve so okoli 3 evre za kilogram, ploščate od 4 do 5 evrov za kilogram. Med figami se najdejo tudi resnično velike petrovke, za kilogram katerih je treba odšteti 5 evrov.

Med paradižniki, navadnim in volovskim srcem, te dni že prednjači domači. Navadnega prodajajo od 3 do 4 evre za kilogram, volovsko srce od 3,50 do 4,50 evra za kilogram. Kumare, velike in majhne za vlaganje, je prav tako mogoče dobiti na skoraj vsaki zelenjavni stojnici. Kilogram velikih je od 2 do 3 evre, za vlaganje so večinoma 3 evre za kilogram. Kot se za poletje spodobi, prodajajo tudi prve jajčevce. Sicer so še nekoliko bolj drobni, kilogram pa stane 4 evre. Stročji fižol je od 4 do 5 evrov za kilogram.