Skoraj smrtonosni selfi Policisti, gasilci in reševalci so v nemškem Regensburgu reševali mlajšega moškega, ki je med poskusom selfija sredi noči padel s katedrale svetega Petra. Po navedbah policije je moški zlezel na streho cerkve po zidarskem odru in potem padel kakih pet metrov v globino. Našli so ga na platformi na višini kakih 50 metrov, noge pa ga niso dovolj dobro držale niti zaradi alkohola. Na srečo je bil le lažje poškodovan, našli pa so tudi njegov telefon s posnetki, s katerimi se bo lahko hvalil po omrežjih.

Delo gada dokončala kobra Saj ni res, pa je, bi lahko komentirali zgodbo iz Indije. Sedemindvajsetletnik, čigar domišljije se za potrebe kriminalk ne bi branila niti Agatha Christie, naj bi bogato ženo sprva poskušal ubiti s pomočjo russlovega gada (druga najbolj strupena kača v državi), ki jo je ugriznil, a se je ženska po dveh mesecih bolnišnice zlizala. A ne za dolgo. Ko se je vrnila v nevarno zavetje doma, je soprog poskusil srečo še s kobro. V spečo ženo je zalučal žival, ta pa je delo opravila tako, kot se spodobi. Žena je umrla. In ker smo ljudje mnogokrat sami sebi najhujši sovražniki, si je mladenič žebelj v krsto zabil kar sam – policisti so namreč na njegovem telefonu našli celoten zlovešč načrt. Starši pokojne so zeta začeli sumiti, ko se je ta le nekaj dni po njeni smrti poskušal dokopati do njene dediščine. Če bi se ločil od mladenke, bi namreč moral vrniti okoli šest tisoč evrov dote, kar pa mu ni bilo niti najmanj všeč.

Bik prestrašil Postojnčane in putke Tragično pa se je končala reševalna akcija pobeglega bika v Postojni. Med razkladanjem živali je v ponedeljek zjutraj izpred klavnice Postojnskih mesnin pred gotovo smrtjo ubežal bik, so poročale Primorske novice. Tekel je čez dva vrtova, med dirom podrl dve ograji in se zataknil pri kokošnjaku na vrtu tretje hiše. Prebivalce je 700 kilogramov težka žival dodobra prestrašila, zagotovo pa jim ni bilo najbolj prijetno spremljati niti ure dolgega lova nanj, ki se je zanj končal s smrtjo. Sploh ker jim nihče ni povedal, da bodo na njihovem vrtu »operirali« s pištolo. Jim bodo pa povrnili škodo za mrežo, v katero se je na smrt prestrašena žival ujela in jo poškodovala.

Zapičena ujeda in pes sredi klifa Policisti in gasilci so se znova izkazali kot veliki ljubitelji in rešitelji živali. Pri Vinji vasi so v soboto z avtomobila Nemca reševali kragulja. Ptič se je zataknil v rešetke okrasne maske prednjega dela vozila in se ni mogel rešiti. Metliški policist je orokavičen previdno stopil do ptice, zapičene v avto, ujedo obvladal, jo rešil in izpustil na svobodo. Policisti so v besedilu, naslovljenem »ujetega ptiča tožba«, sporočili, da so bile poškodbe na avtu minimalne, obenem pa so se spraševali, kaj je ptico ujedo tako zanimalo pri avtu, da si ga je skušala pobliže ogledati. Junaško so se na klic v sili odzvali tudi koprski gasilci, ko je na Belih skalah pes zdrsnil z višine in obtičal sredi klifa. Z vrvmi so se spustili do preplašene psičke Oko in jo prinesli na trdna tla.