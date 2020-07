Vodja poslanske skupine NSi Horvat je v današnji izjavi za medije pojasnil, da je za evidenco vpogledov v svoje osebne podatke zaprosil po opozorilu državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Žana Mahniča, ki da je po nenapovedanem obisku komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) ugotovil, da so na policiji nepooblaščeno vpogledovali v osebne podatke poslancev in ministrov v času mandata notranjega ministra Boštjana Poklukarja.

V evidenci je naštel 22 vpogledov policije, za 13 pa jih ne ve, kdo jih je izvajal. Zanima ga tudi, zakaj je v njegove podatke vpogledovala informacijska pooblaščenka. Največ vpogledov, šest, jih je bilo po njegovih besedah v času, ko se je oblikovala nova koalicija.

Za evidenco vpogledov so zaprosili tudi njegovi poslanski kolegi, Aleksander Reberšek (NSi) jo je že prejel in s Horvatom sta ugotovila »zanimive časovne korelacije«. »Če bo še več poslancev dobilo tovrstne izpise, bomo glede tega resnično zganjali velik hrup, predvsem v smislu vzpostavitve demokracije v tej državi,« je znova napovedal Horvat.

Kot je razbrati iz njegovih izjav, se bo sicer obrnil tudi na informacijsko pooblaščenko, saj ne najde nobene povezave, zakaj bi nekdo 35 minut pred polnočnico vpogledoval v njegove podatke. »Morda bo na to odgovoril Šarec. Očitki, ki jih dobivamo, da smo mi tista koalicija, ki vzpostavlja policijsko državo, ne držijo, nasprotno, policijsko državo je vzpostavljal, po tem sodeč, Marjan Šarec in njegovi pomagači,« je dejal.

Šarec: »Neupravičeno in nepooblaščeno vpogledovanje v evidence naj se kaznuje«

»Kar izvaja Horvat, je preusmerjanje name, prejšnjo vlado. Da bi jaz kakor koli komu naročal take zadeve, je relativno smešno,« je na očitke v izjavi novinarjem odgovoril prvak LMŠ in nekdanji premier Šarec. Spomnil je, da vpoglede preiskuje informacijska pooblaščenka, ki ji je treba pustiti, da ugotovi, če je kdo od policistov neupravičeno in nepooblaščeno vpogledoval v evidence. Potem naj se to razkrije in kaznuje, je dodal.

Šarcu se je v bran postavil tudi vodja poslancev LMŠ Brane Golubović, ki meni, da gre za neposreden napad na predsednika največje opozicijske stranke, da se ga diskreditira. Vladi, ki da spodkopava sodstvo, tožilstvo, policijo, parlament in druge javne službe pa očita politični udar.

Glede podatkov, ki so jih dobili Horvat in še nekateri poslanci koalicije, ki so zanje zaprosili, je zaskrbljen tudi predsednik DZ Igor Zorčič. »Nisem podvržen temu, da bi prehitro delal škandal, mislim pa, da bi bilo dobro, da dobimo še več podatkov in iz širše slike ugotovimo, ali je šlo za sistemsko preverjanje določenih poslancev,« je dejal. Napovedal je, da bo tudi sam zaprosil za seznam vpogledov v njegove evidence, k temu pa poziva tudi druge poslanske kolege.

Če bi se izkazalo, da je šlo za sistematične vpoglede, se, tako kot Horvat, strinja, da bi šlo za eno največjih afer v Sloveniji.