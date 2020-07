Sodišče je razveljavilo odločitev turške vlade iz leta 1934 in odločilo, da lahko Hagijo Sofijo znova odprejo za muslimanske molitve. Sodniki so odločitev sprejeli soglasno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hagija Sofija – Cerkev svete Božje modrosti, turško Ayasofya – ima dolgo in pomembno zgodovino. Bila je največja cerkev vzhodnorimskega imperija in več stoletij največja katedrala na svetu. Zgrajena je bila pred 1500 leti, nakar je bila najprej skoraj 700 let bizantinska krščanska stolnica, nato kratek čas katoliška stolnica in zatem dve stoletji grška pravoslavna stolnica, od leta 1453 pa osmanska mošeja.

Pod očetom sodobne turške republike Mustafo Kemalom Atatürkom so leta 1935 v njej odprli muzej in tako je ostalo do danes. Je pomembna turistična znamenitost, saj velja za eno najlepših zgradb na svetu.

Pozivi k temu, da bi bila znova mošeja, so sprožili jezne odzive med kristjani in zaostrili odnose med Turčijo in Grčijo. Tudi ruske oblasti in ruska pravoslavna cerkev nasprotujejo preoblikovanju nekdanje istanbulske katedrale Hagije Sofije v mošejo.