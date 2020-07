Nadzorniki Družbe za avtoceste (Dars) so pred nekaj minutami sporazumno razrešili zdaj že bivšega prvega moža te državne družbe Tomaža Vidica, skupaj z njim pa tudi preostala člana uprave Vilija Žavrlana in Gašperja Marca, ter v naslednjem hipu imenovali njihove naslednike. Na čelu Darsa tako prihaja podpredsednik Nove Slovenije- krščanskih demokratov Valentin Hajdinjak, v upravo pa še nekdanji infrastrukturni minister v času vlade Mira Cerarja Peter Gašperšič, Boštjan Rigler, ki je zaposlen v gradbenem podjetju državnih železnic SŽ ŽGP, v letih 2006-2008 pa je že bil član uprave Darsa, sicer pa spada v kvoto SDS, ter Romana Fišer, trenutno zaposlena kot direktorica mariborskega Marifarma, pred časom je vodila Poštno banko Slovenije, sicer pa prihaja iz kvote Desus. V upravi ostaja tudi Rožle Podboršek, delavski direktor.

Vidicu očitali predvsem neučinkovitost

Nov predsednik uprave Dars Valentin Hajdinjak je predvsem politik in politični komunikator. Pri svojih 21-tih letih je postal predstavnik za odnose z javnostmi v stranki Slovenskih krščanskih demokratov (SKD), ki jo je tedaj vodil Lojze Peterle. V času vlade Andreja Bajuka je bil predstavnik za odnose z javnostmi v kabinetu predsednika vlade in predstavnik za odnose z javnostmi v času prve Janševe vlade. V času druge Janševe vlade je Hajdinjak sedel v kabinetu tedaj obrambnega, danes pa notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je medtem tudi menjal stranko ter iz NSi presedlal v SDS. Hajdinjak je delal tudi v zdravniški zbornici, nazadnje pa v podjetju T2 ter lastniško povezanih družbah Ekorel in Garnol. Prva je znana predvsem po tem, da skupaj s podjetjema Markomark in Markomark Nival pravkar za družbo 2TDK gradi most čez dolino Glinščice. Po naših informacijah naj bi bil Hajdinjak tudi prva izbira krščanskih demokratov za prevzem ministrstva za infrastrukturo, a naj bi Hajdinjak to ponudbo zavrnil.

Tomaž Vidic, ki se je včeraj sporazumno poslovil z mesta predsednika uprave, je sicer vodenje Darsa kot vršilec dolžnosti prevzel januarja 2016, nato so mu nadzorniki aprila podelili poln petletni mandat. Ta bi mu torej potekel aprila naslednje leto. Na čelu Darsa je Vidic nasledil Matjaža Kneza, ki so ga nadzorniki skupaj s članom uprave Francem Skokom razrešili zaradi hujših kršitev obveznosti, kasneje pa je Knez preko sodišča to uspel ovreči ter tudi iztržiti 54 tisočakov evrov (bruto) odpravnine s pripadajočimi obrestmi.

Vidicu sicer novi nadzorniki niso mogli očitati omembe vrednih napak pri vodenju državne družbe, po naših informacijah pa so mu očitali predvsem neučinkovitost ter zastoj pri vodenju ključnih državnih strateških projektov, recimo pri izboru gradbinca za drugo cev karavanškega predora.