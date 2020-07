Live Aid – 35 let: Provokacija za 150 milijonov funtov

V Londonu je ura poldne, sedem zjutraj v Filadelfiji, po vsem svetu je čas za Live Aid, so bile besede napovedovalca Richarda Skinnerja, ki so zaznamovale celo (mojo) generacijo, celo več njih. To je na mestu, v trenutku samem spoznala tudi Joan Baez, ki je svoj nastop začela z besedami: »To je vaš Woodstock.«