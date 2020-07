Ministrstvo je namreč v četrtek v javno obravnavo dalo predloge novel zakona o medijih, zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Rok, do katerega lahko zainteresirana javnost poda predloge in pripombe, je 15. julij.

V DNS so nad tako kratkim rokom ogorčeni, ob čemer so opozorili, da predlagane spremembe niso majhne ali nepomembne, pač pa »korenito posegajo v upravljanje in financiranje« tako RTVS kot STA.

Podrobnejšo vsebinsko analizo predlaganih sprememb bodo v DNS sicer še pripravili v prihodnjih dneh, že zdaj pa so podali nekaj prvih ocen. Med drugim menijo, da bi s predlagano spremembo zakona o STA vlada prevzela nadzor nad imenovanjem ključnih ljudi agencije in s tem odprla vrata političnemu vplivanju na uredniško politiko medija.

Predlog novele zakona o RTVS financiranje javnega interesa v zasebnih medijih iz proračuna preko dela rtv-prispevka po njihovi oceni prenaša neposredno na državljane. »Ministrstvo s tem predlaga finančno destabilizacijo javnega medija, kar bo neposredno vplivalo na produkcijo vsebin, odpuščanje novinarjev in ostalih programskih delavcev ter posledično nižanje kakovosti storitev, ki jih RTV Slovenija nudi državljanom,« so zapisali.