Dr. Borut Štrukelj, farmacevtski raziskovalec: Namesto da oštevamo mlade, bi morali zaščititi starostnike

Dr. Borut Štrukelj z ljubljanske Fakultete za farmacijo je, ko gre za novi koronavirus, med bolj optimističnimi strokovnjaki. Hudi zapleti so redkejši kot na začetku leta, česar po njegovi oceni ne moremo pojasniti le z mladostjo okuženih. Hkrati nekatere države in zasebni skladi v raziskave vlagajo zneske, ki so se še nedavno zdeli nepredstavljivi. Kar pa ne pomeni, da bodo sadovi novega znanja pravično razdeljeni, »Ta trenutek je ključen za znanost. Videli smo ogromno sodelovanja, a tudi ostro tekmovanje,« Štrukelj opisuje prizadevanja za prva zdravila in cepiva, ki bi jih lahko uporabili v bližnji prihodnosti.